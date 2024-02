Watkin Jones Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Bei Watkin Jones gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für Watkin Jones in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Laut den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhält Watkin Jones insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Watkin Jones liegt bei 140 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 187,18 Prozent entspricht. Daher wird auch die Analyse der Analysten insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf zu bewerten. Der RSI von Watkin Jones liegt derzeit bei 54,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 58 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird der RSI daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Watkin Jones von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.