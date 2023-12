Watkin Jones Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Watkin Jones-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 60,6 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 57,4 GBP, was einem Unterschied von -5,28 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 44,21 GBP, was über dem letzten Schlusskurs (+29,83 Prozent) liegt. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Watkin Jones daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Watkin Jones für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Watkin Jones in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Watkin Jones liegt aktuell bei 14,47 Punkten bzw. 26,4 Punkten. Dies zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung für den RSI erhält. Insgesamt wird das Watkin Jones-Wertpapier mit einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.