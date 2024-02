Watkin Jones Aktie: Endlich geschafft?

Die Watkin Jones-Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale Kursbewertung erhalten, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 51,2 GBP liegt 3,4 Prozent unter dem GD200 (53 GBP), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 52,12 GBP, was zu einem Abstand von -1,77 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Nach den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate, die eine Gesamtbewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" ergeben haben, wird die Watkin Jones-Aktie insgesamt positiv bewertet. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 140 GBP zeigt ein Aufwärtspotenzial von 173,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Watkin Jones-Aktie ein neutrales Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Watkin Jones ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den technischen Analysen, den Analystenbewertungen und der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung für die Watkin Jones-Aktie.

