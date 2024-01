Waterstone Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Anlegerstimmung für Waterstone war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Waterstone daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Waterstone liegt momentan bei 87,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,31, was darauf hindeutet, dass Waterstone weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Waterstone als unterbewertet, da das KGV mit 28,3 insgesamt 50 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses schnitt Waterstone in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -11,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", die im Durchschnitt um 20,07 Prozent gestiegen sind, unterdurchschnittlich ab. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,01 Prozent hatte, lag Waterstone 22,54 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.