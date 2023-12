Waterstone Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Orient Overseas International":

Die Finanzierungsgesellschaft Waterstone schüttet derzeit nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Mit einer Differenz von 0,11 Prozentpunkten (5,81 % gegenüber 5,7 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Waterstone derzeit als überverkauft gilt. Der 7-Tage-RSI beträgt 15,18 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 18,04 liegt. In beiden Fällen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Jahresperformance der Waterstone-Aktie im Vergleich zur Branche "Finanzen" weist eine Rendite von -11,52 Prozent auf, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 16,34 Prozent, wobei Waterstone mit 27,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Waterstone ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.