Waterstone Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Dividende von Waterstone steht derzeit in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs, wobei die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" bei -1,32 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Waterstone von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Waterstone aktuell bei 12,97 USD, was der Aktie eine Einstufung als "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 12,79 USD etwas darunter, was einem Abstand von -1,39 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 13,45 USD ergibt sich eine Differenz von -4,91 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Waterstone besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Waterstone insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Waterstone mit -16,73 Prozent mehr als 20 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,59 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Waterstone mit 22,33 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.

