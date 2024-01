Waterstone Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Waterstone: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Waterstone liegt bei 5,81 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,63 % für Thrifts & Hypothekenfinanzierung liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt sich eine Rendite von -11,52 % bei Waterstone, was mehr als 22 % unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,77 %, während Waterstone mit 30,3 % deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass aktuell überwiegend positive Meinungen zu Waterstone geäußert werden, während in den letzten Wochen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Waterstone-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung in diesem Punkt führt.

Insgesamt wird die Waterstone-Aktie basierend auf Dividendenrendite, Branchenvergleich und Anlegerstimmung als neutral bewertet, während der RSI zu unterschiedlichen Einschätzungen führt.