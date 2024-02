Waterstone Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Waterstone hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 151671,8 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 408461,58 Prozent, wobei Waterstone aktuell 408479,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser schwachen Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Waterstone beträgt 4,44 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,73 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Waterstone-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Schlusskurses von 12,69 USD am letzten Handelstag im Vergleich zum durchschnittlichen Schlusskurs von 13,01 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 13,41 USD im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch um 5,37 Prozent unter diesem Wert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Waterstone-Aktie aufgrund ihrer Performance und technischen Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.