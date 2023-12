Waterstone Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Waterstone-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 13,2 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 14,58 USD gehandelt wird und damit einen Abstand von +10,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 11,98 USD angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +21,7 Prozent und signalisiert ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Waterstone-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Waterstone mit einer Rendite von -11,52 Prozent mehr als 22 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 17,42 Prozent aufweist, liegt Waterstone mit 28,94 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Waterstone. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.