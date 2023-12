Waterside Capital Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Metavesco-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Metavesco-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 64,29 und ein RSI25-Wert von 56,61, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Metavesco bleibt jedoch neutral, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Auch die Bewertung durch Anleger ist größtenteils positiv, obwohl in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Metavesco-Aktie um +18,33 Prozent vom Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings liegt der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -21,11 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf Basis der einfachen Charttechnik erhält die Metavesco-Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung.