Waterside Capital Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts ins Verhältnis. Der RSI der Metavesco-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 79, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Metavesco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie mit "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Metavesco.

Des Weiteren liegt der aktuelle Kurs der Metavesco bei 0,0889 USD, was einer Entfernung von +48,17 Prozent vom GD200 (0,06 USD) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,08 USD ein "Gut"-Signal an, da der Abstand +11,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Metavesco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann die Metavesco-Aktie über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beurteilt werden. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Metavesco in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass über Metavesco in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gesprochen wurde. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Basierend auf dem aktuellen Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Metavesco insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.