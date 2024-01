Waters Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Waters beträgt das aktuelle KGV 25, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" mit einem durchschnittlichen KGV von 104 als unterbewertet erscheint. Die Redaktion stuft die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" ein.

Analysten schätzen die Aktie der Waters auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. In den letzten Monatseinschätzungen ergab sich ein Bild von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 335,33 USD, was einer Erwartung von 9,1 Prozent entspricht. Auf der Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Waters wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv diskutiert, mit neun Tagen positiver und fünf Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Waters auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Waters liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Diese Differenz von 2,48 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.