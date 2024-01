Waters Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Waters wird sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten analysiert. Aus fundamentalen Gründen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,51 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche um 76 Prozent niedriger liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 278,76 USD verläuft, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 304,43 USD, was einem Abstand von +9,21 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 289,84 USD ergibt sich eine Differenz von +5,03 Prozent, was erneut als "Gut" bewertet wird. Somit wird die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung weist darauf hin, dass die durchschnittliche Bewertung der Aktie von Waters "Neutral" ist. Von insgesamt 6 Analystenbewertungen waren 1 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 332 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 9,06 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Abschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI-Wert von 73,93 die Aktie als "Schlecht" bewertet, während der RSI25-Wert von 41,84 eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.