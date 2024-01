Waters Aktie: Der Knall ist da!

Die Dividendenrendite für Waters beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel liegt. Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral". In den letzten 12 Monaten verzeichnete Waters eine Performance von -13,59 Prozent, was eine Underperformance von -33,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite mit 38,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionintensität im Internet zu Waters ist unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating des Sentiments und Buzz führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Waters liegt derzeit bei 25,51 Euro, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 105 Euro. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.