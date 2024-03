WaterdropADR Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den Diskussionen über das Unternehmen Waterdrop dominierten ebenfalls negative Themen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Waterdrop mit 1,21 USD derzeit um +13,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage -17,69 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Waterdrop beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 63,89 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,05, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Zusätzlich kann das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Waterdrop wird langfristig als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.