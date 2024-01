WaterdropADR Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Waterdrop wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild für das Unternehmen.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Waterdrop-Aktie der letzten 200 Handelstage um -42,97 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -5,8 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als schlecht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 42,11 Punkte, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,78, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Bewertung für die Waterdrop-Aktie.