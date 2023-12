WaterdropADR Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Die Waterdrop-Aktie wird von Experten als "Schlecht" eingestuft, basierend auf einer technischen Analyse der vergangenen 200 Handelstage. Der Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 1,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,05 USD lag, was einem Unterschied von -46,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,12 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -6,25 Prozent führt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Waterdrop. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen in etwa so viel diskutiert wurde wie normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Waterdrop-Aktie zeigt eine Ausprägung von 95,41, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,44, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Waterdrop diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch das Anleger-Sentimentsbarometer führt. Anleger haben überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.