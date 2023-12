Waterco Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Waterco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,14 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,6 AUD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +11,11 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,25 AUD) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +8,24 Prozent. Auf Basis der einfachen Charttechnik wird die Waterco-Aktie daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um die Waterco-Aktie. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Waterco zeigt, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (1,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (3,33 Punkte) geben ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Waterco in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Waterco-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Waterco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Waterco-Analyse.

Waterco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...