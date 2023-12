Waterco Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Waterco-Aktie hat in einer technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +18,31 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +13,66 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie ist ebenfalls positiv, wie auf sozialen Plattformen festgestellt wurde. Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Waterco liegt bei 0,68 und wird daher auch als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 1,33 ebenfalls eine positive Einschätzung auf diesem Niveau.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Waterco-Aktie also positive Bewertungen sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.