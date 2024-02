Water Ways Technologies Aktie: Was war das denn?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Water Ways jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Water Ways in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der Water Ways-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,035 CAD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, weshalb die Water Ways-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit wird die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Kommentare in den sozialen Medien können ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen. Unsere Analyse hat ergeben, dass die Stimmung für Water Ways auf sozialen Plattformen neutral war und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Water Ways beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was darauf hinweist, dass Water Ways weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.