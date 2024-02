Water Oasis Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Water Oasis betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 58,82 im neutralen Bereich, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Water Oasis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,5 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,35 HKD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 1,4 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-3,57 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Water Oasis-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Water Oasis zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Water Oasis zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einem "neutralen" Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Water Oasis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Water Oasis auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 10,36 % aus. Das sind 3,82 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 6,54 %. Dies führt zu einer Einstufung als "gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns im Vergleich zur Branche.