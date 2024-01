Water Oasis Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Für Water Oasis beträgt der RSI 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 54,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Water Oasis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,52 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -4,99 Prozent, was bedeutet, dass Water Oasis eine Outperformance von +14,51 Prozent erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 4,25 Prozent, und Water Oasis übertraf diesen Durchschnittswert um 5,27 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Water Oasis. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Water Oasis. Dies bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Water Oasis in dieser Hinsicht ebenfalls ein Rating von "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Unternehmen eine Gesamtbewertung von "Neutral".