Water Oasis Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Water Oasis durchgeführt. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Water Oasis weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60,53, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für Water Oasis hinweist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Water Oasis im letzten Jahr eine Rendite von 9,52 Prozent erzielt, was 0,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Rendite sogar um 8,11 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Water Oasis bei 1,56 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,41 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,44 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Water Oasis neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Insgesamt erhält Water Oasis auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.