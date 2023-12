Water Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Water-Aktie wird der RSI in verschiedenen Zeiträumen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine Bewertung von "Gut". Der RSI25 beträgt 41,62, was bedeutet, dass die Water-Aktie als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden zahlt Water im Vergleich zur Branche Wasserversorgung niedrigere Dividenden aus. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Water ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,45 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Wasserversorgung" als Unterbewertung interpretiert wird. Somit erhält die Aktie aufgrund dieser fundamentalen Analyse eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber der Water-Aktie ist insgesamt negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen in den Diskussionen überwogen haben, wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.