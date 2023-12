Water Aktie: So schnell kann es gehen

Die Wasseraktie hat eine Dividende von 1,32 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (4,63 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten zwölf Monaten wurden von insgesamt 1 Analystenbewertungen 1 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Water liegt bei 52,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment war zuletzt eher negativ, obwohl in den letzten Tagen positive Themen zu Water diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Sollten Water Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Water jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Water-Analyse.

Water: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...