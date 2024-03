Water Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Bewertung von Water, einem Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung", erhält von Analysten eine negative Dividendenbewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -3,64 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung für Water von Analysten 1 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 28,29 USD wird von Analysten als rückläufig eingeschätzt, mit einem mittleren Kursziel von 0 USD. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Water als überkauft betrachtet werden, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI für die Water bewegt sich bei 49, was als neutral eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.