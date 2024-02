Water Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Water verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 100,44 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt lediglich um 0,15 Prozent, was Water zu einer Outperformance von +100,3 Prozent in dieser Branche verhalf. Auch der "Versorgungsunternehmen"-Sektor erreichte nur eine durchschnittliche Rendite von 0,15 Prozent, wobei Water um beeindruckende 100,3 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerteten die Aktie von Water in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Water. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 30,13 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Water.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Water festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutliche Veränderung, weshalb Water auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Water-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 52, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 60,2 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Water basierend auf dem RSI.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Water in verschiedenen Bereichen solide Bewertungen erhalten hat, was auf eine stabile Positionierung des Unternehmens am Markt hindeutet.

