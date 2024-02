Watchlist Aktie der Woche: Westgold Resources: Exploration rechtfertigt Minenerweiterung

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

im vergangenen Jahr hat der Vorstand von Westgold Resources Ltd. die Entscheidung getroffen, die Bluebird-Untertagemine zu erweitern. Wie bei jeder unternehmerischen Entscheidung müssen auch hier Risiko und Ertrag in einem guten Verhältnis zu einander stehen, soll sich das Projekt auf lange Sicht rentieren. Dass dem so ist, darauf deuten die jüngsten Bohrergebnisse des Unternehmens. Sie identifizierten in der Nähe der Mine weitere Goldvorkommen, welche die Entscheidung zur Erweiterung der Bluebird-Untertagemine rechtfertigen.

Gebohrt wird innerhalb der Bluebirdmine sowie in deren unmittelbaren Umfeld sowohl über als auch unter der Erde. Aktuell sind drei Bohrgeräte unter Tage im Einsatz, während ein viertes Gerät von der Oberfläche aus neue Bohrungen abteuft. Ein weiteres Bohrgerät für Übertagebohrungen wird gerade auf die Liegenschaft verbracht.

Allein schon mit der Zahl der eingesetzten Bohrgeräte macht Westgold Resources damit deutlich, wie wichtig dem Unternehmen die Erweiterung der Bluebird-Untertagemine ist. Gebohrt werden dabei sowohl Infill- wie auch Step-out-Bohrungen. Letztere sollen neue Vorkommen identifizieren bzw. vorhandene Erzkörper an den Rändern erweitern, während Erstere dazu dienen, das Verständnis der Lagerstätten zu verbessern und die Verlässlichkeit der Analysen zu erhöhen.

Der bisherige Erfolg gibt dem Unternehmen recht, denn in Bohrloch 23BLDD206 gelang es Westgold Resources 5,71 g/t Gold über eine Länge von 35,31 Meter nachzuweisen. Im Bohrloch 23BLDD207 wurden 4,55 g/t Gold über 42,00 Meter und in Bohrloch 23BLDD243 nochmals 12,63 g/t Gold über beachtliche 23,68 Meter nachgewiesen. Das sind äußerst interessante Resultate, denn sie beinhalten das Potential für eine Erweiterung der aktuell abgegrenzten Ressource. Zugleich machen die positiven Ergebnisse deutlich, dass die Region in der Vergangenheit sowohl in Streichrichtung wie auch zur Tiefe hin nur unzureichend erforscht wurde.

Das Fehlen von Tiefenexplorationsbohrungen entlang dieses Trends stellt damit für das Unternehmen eine gute Gelegenheit dar, das bestehende Bluebird-South-Junction-System zu erweitern und möglicherweise einen sich wiederholenden Erzkörper innerhalb des Besitzes von Westgold und in unmittelbarer Nähe des Bluebird-Verarbeitungszentrums zu identifizieren.

Westgold Resources bleibt daher weiterhin ein interessanter Wert für die Hypergrowth Watchlist. Mit dem ursprünglichen Limit ist das Team des Hypergrowth Börsendienstes im vergangenen Jahr leider nicht zum Zuge gekommen. Der Wert ist angesprungen, bevor Sie einsteigen konnten. Nun wird dieser Anstieg korrigiert. Daraus könnte sich in den nächsten Wochen eine neue Einstiegsgelegenheit entwickeln.

