Watchlist Aktie der Woche: Silvercorp Metals: Der Kaufzeitpunkt stimmte und stimmte doch nicht

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

an dieser Stelle muss sich das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes bei Ihnen für einen Fehler entschuldigen, denn mit New Work und Silvercorp Metals hatten Sie Ihnen in den letzten Ausgaben zwei Aktien vorgestellt, die nicht über die für diesen Börsendienst notwendige Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro verfügen. Beide können daher nicht in das Musterdepot bzw. die Depots aufgenommen werden. Nun war allerdings die Vorstellung von Silvercorp mit einem Kauflimit verbunden, das ausgeführt wurde. Das Limit lag bei 2,25 Euro und im Tief fiel die Aktie am Donnerstag bis auf 2,10 Euro zurück.

Sollten Sie einen Kaufauftrag erteilt haben und dieser ausgeführt worden sein, müssen Sie nun entscheiden, wie Sie mit diesem Wert verfahren wollen. Für das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes stellt sich die Situation so dar: In das Depot aufnehmen darf das Team den Wert nicht. Noch nicht, denn die Marktkapitalisierung liegt bei 395 Millionen Euro. Es wird daher eine neue Kaufempfehlung geben, sobald die Marke von 500 Millionen Euro bei der Marktkapitalisierung überschritten ist. Das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes steigt dann offiziell ein zweites Mal ein, nur eben zu einem 20 bis 25 Prozent höheren Kurs. Ob es für Sie Sinn macht, diesen Schritt mitzuvollziehen, entscheiden Sie bitte selbst.

Der Investmentstil besteht darin, unterbewertete Aktien zu finden und in diese zu investieren. Dabei gilt, dass ein Unternehmen umso attraktiver für ein Investment ist, je stärker der vorherige Ausverkauf ausgefallen ist. Dass unter solchen Abverkäufen die Marktkapitalisierung leidet, liegt auf der Hand. Deshalb stellt diese für das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienste kein Auswahlkriterium dar. Für Guru und diesen Hypergrowth Dienst ist sie jedoch ein wichtiges Kriterium und muss daher zwingend beachtet werden. Die Silvercorp-Metals-Aktie kann daher noch nicht in das Turbo-Depot aufgenommen werden.

Ausgegeben hat Silvercorp Metals insgesamt 176,82 Millionen Aktien. Das Unternehmen wird somit eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro erreichen, sobald die Marke von 2,83 Euro überschritten ist. Zuletzt war das im Juli 2023 der Fall. Der Höchstkurs der letzten fünf Jahre lag bei 7,25 Euro und innerhalb dieser fünf Jahre kam die Aktie in rund 70 Prozent der Zeit auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Euro. Das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes ist daher sehr optimistisch, dass Silvercorp Metals schon bald wieder alle Kriterien erfüllen wird, um in die Depots dieses Börsendienstes aufgenommen werden zu können. Bis dahin bittet das Team Sie – falls Sie in dieser Woche die Aktie gekauft haben – selbst zu entscheiden, wie Sie mit diesem Dilemma in Ihrem persönlichen Depot umgehen wollen. Offiziell wird das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes zu dieser Aktie an dieser Stelle zunächst schweigen müssen, obwohl das Team sie als äußerst interessant einstuft.

