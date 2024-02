Watchlist Aktie der Woche PayPal: Zunächst zeigen sich die Anleger enttäuscht

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der vergangenen Woche hatten das Team des Hypergrowth Börsendienstes die PayPal-Aktie neu in das Musterdepot aufgenommen, denn nachdem das Jahr 2023 für die investierten Anleger eine herbe Enttäuschung war, zeichnete sich kurz vor dem Jahresende eine Erholung ab. Sie war im Januar durch Aussagen des neuen Vorstands befeuert worden, denn Alex Chriss, der neue Chef von PayPal, hatte einen stärkeren Fokus auf die Kernkompetenzen des Unternehmens und auf gewinnbringende Übernahmen angekündigt.

2024 soll für PayPal daher ein Jahr des Übergangs werden. Der Fokus liegt eindeutig auf einem profitablen Wachstum und auf der Datenrevolution. Da ein Viertel des weltweiten E-Commerce-Handels über PayPal abgewickelt wird, hat kein anderes Unternehmen eine so breite Datenbasis. Der Fokus liegt dabei auf Automatisierung und Künstlicher Intelligenz. Beide sollen helfen, die Conversion-Rates der Kunden dramatisch zu verbessern und vor allem kleineren Online-Händlern die Möglichkeit geben, ihre Daten besser auszuwerten und zu nutzen. Dabei hat man durchaus Großes vor oder um mit den Worten von Alex Chriss zu sprechen: „We will schock the world“.

In der vergangenen Woche legte PayPal die Zahlen für das vergangene Quartal vor. Sie können sich eigentlich sehen lassen, lösten aber bei den Anlegern einen neuerlichen Abverkauf aus. Schauen wir uns die Zahlen deshalb einmal genauer an: Der Umsatz erhöhte sich um neun Prozent auf gut acht Milliarden US-Dollar. Das ist zumindest ordentlich, hat die Anleger aber offenbar enttäuscht. Wesentlich stärker als der Umsatz stieg jedoch der Gewinn. Er erhöhte sich um 52 Prozent – nein, die Redaktion hat an dieser Stelle kein Komma vergessen – auf 1,4 Milliarden US-Dollar.

Warum dann also die Enttäuschung und der anschließende Abverkauf? Nun, die Anleger hatten noch mehr erwartet vor allem für die Zukunft, denn die Markterwartungen verfehlte Paypal mit seinem Ausblick für das laufende Jahr. So rechnet der Konzern mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 5,10 Dollar, während Analysten im Schnitt eher mit 5,48 Dollar erwartet hatten. Deshalb rauschte die Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen um 11,24 Prozent in die Tiefe.

Auf der Unterstützung bei 52,00 Euro prallte der Kurs am Freitag zunächst wieder nach oben ab. Ob die Abwärtsbewegung damit bereits zu Ende ist, bleibt abzuwarten. Ein erneuter Test der Tiefs von Anfang November ist weiterhin möglich. Das Team des Hypergrowth Börsendienstes platziert daher eine Kauforder für die PayPal-Aktie im Bereich zwischen 48,75 und 49,25 Euro, um im Fall einer erneuten Schwäche günstig zukaufen zu können.

