Watchlist Aktie der Woche: Hershey: Süßes Naschen für antizyklische Anleger?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

wenn es um die weltweit größten Hersteller von Schokolade und Süßwaren geht, fällt früher oder später der Name Hershey. Auch wenn Ihnen der Firmenname spontan nichts sagt, so könnten Sie doch einige der Marken des Konzerns wie Hershey’s Kisses, Reese’s, KitKat, Twizzlers oder Dot’s Pretzels kennen und möglicherweise auch selbst mögen.

Lange Zeit war das Unternehmen ein Outperformer und bei den Anlegern entsprechend beliebt. Doch seit einiger Zeit wenden sich die Investoren ab. Im Hintergrund stehen die Abnehmmedikamente Ozempic und Wegovy. Letzteres wird von unserem Depotwert Novo Nordisk hergestellt und hat dessen Aktienkurs in den letzten Monaten kräftig explodieren lassen. Während die Kurse dieser Pharmaaktien in den Himmel stiegen, wurden die Papiere von Hershey von den Anlegern verkauft, denn wer diese Abnehmspritzen benutzt, so die Überlegung, der hat auch weniger Lust auf Süßes.

Die Folge war eine rasante Talfahrt der Hershey-Aktie. Sie hat in den letzten Monaten einen Kurssturz von 276 auf 190 US-Dollar vollzogen. Vor dem Hintergrund dieses Desasters könnte man meinen, dass auch die Geschäfte bei Hershey entsprechend schlecht verlaufen sind. Doch das geben die bislang vorgelegten Zahlen nicht her. Zwar reagiert das Hershey-Management inzwischen auf das Geschehen am Gesundheitsmarkt und stellt in seinem Marketing nunmehr „gesunde“ Süßigkeiten mit deutlich weniger Zucker und Kalorien in den Vordergrund. Doch eine generelle Abkehr der Kunden von den Produkten des Unternehmens war bislang nicht zu beobachten.

Auch wenn der Kurs anderes suggeriert, so wird dennoch weiter Geld verdient und die Analysten rechnen im Durchschnitt damit, dass je Aktie in 2024 10,00 US-Dollar verdient werden. Für das Jahr 2023 lagen die Schätzungen noch geringfügig höher bei 10,31 US-Dollar. Ein solcher Einbruch rechtfertigt aber keinesfalls den Abverkauf der letzten Wochen und Monate.

Am 8. Februar wird Hershey die Ergebnisse des letzten Quartals veröffentlichen. Spannend wird dabei die Frage sein, ob diese eher den Abverkauf bestätigen oder eine höhere Bewertung der Aktie als geboten erscheinen lassen. Das Team des Hypergrowth-aktien Börsendienstes nimmt die Aktie daher in die Watchlist auf und beobachtet das Unternehmen in Zukunft etwas intensiver.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Hershey-Analyse von 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hershey jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Hershey Aktie

Hershey: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...