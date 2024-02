Watchlist-Aktie der Woche: Arm Short-Squeeze sorgt für Kursverdopplung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

am vergangenen Montag erreichte die Tech-Aktien-Masterclass Watchlist-Aktie Arm Holdings ein neues Allzeithoch bei 164 Dollar. Nur eine Woche vorher wechselte das Papier des Börsenneulings zu lediglich 73 Dollar den Besitzer. Zwischen diesen beiden Preisen liegt ein Unterschied von 124%. Um Ihnen das zu verdeutlichen: Hier hat ein Unternehmen, das an der Börse bereits über 60 Mrd. Dollar wert war, in nur 5 Handelstagen seinen Wert mehr als verdoppelt. Dies ist äußerst selten.

Was also war passiert? Arm hatte am vergangenen Mittwoch starke Ergebnisse vorgelegt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 stieg der Umsatz dank eines unerwartet starken Lizenzgeschäfts gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14% auf 824 Mio. US-Dollar. Aufgrund einer verbesserten Effizienz stieg der Gewinn sogar um 36% auf 305 Mio. USD. Den Umsatz für das Gesamtjahr hob Arm an und stellte im Schlussquartal ein Wachstum in Aussicht, das über den Analystenerwartungen lag.

Wie die Redaktion bereits schrieb, ist Arm für die Tech-Aktien-Masterclass ein heißer Anwärter auf einen Platz im Gewinn-Depot. In der Ausgabe vom 23.1 teilte die Redaktion mit, dass Arm nach der jüngsten Rally kein Schnäpfchen mehr ist und das sie für den aufgerufenen Preis auf dem Parkett zunächst Beweise sehen wollen. Der Beweis wurde eindeutig erbracht. Wie von der Redaktion erwartet wurde, stiegen auch zuletzt die Analysten-Schätzungen und Kursziele weiter. Es gibt jedoch einen Haken. Die Aktie ist nach dem Kursverdoppler in einer Woche feuerrot heiß gelaufen und auch trotz der guten Investitionsstory sichtbar überteuert.

Dies liegt daran, dass vor den Zahlen in hohem Maße auf einen Kursrückgang gewettet wurde. Nachdem die Leerverkäufer einsehen mussten, dass dieser aufgrund der Rekordergebnisse ausbleiben wird, startete der Run auf die Aktie. Dieser sogenannte Short-Squeeze wird bei den Leerverkäufern zu riesigen Verlusten geführt haben und trieb die Aktie viel zu stark nach oben. Das Team der Tech-Aktien-Masterclass rechnet damit, dass sich das Kursniveau von 150 Dollar (Stand Redaktionsschluss 148,97 USD) kurzfristig nicht halten lässt und erwarten einen scharfen Rücksetzer. Sie sollten sich nicht an den Hype beteiligen, da das Kursniveau auf Basis der Analyse (noch) nicht gerechtfertigt ist. Sobald sich Einstieg anbietet, werden wir Sie informieren.

