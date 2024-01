Watchlist-Aktie der Woche: Arm Holding – IPO-Schwäche abgelegt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

es war kein rumreiches Börsendebut für den britischen Chip-Riesen Arm. Nur wenige Wochen nach dem Gang auf das Parkett hatten die ersten Anleger schon ein Minus von etwa 25% zu verkraften. Erst mit dem Börsenaufstieg ab Anfang November und nachdem die Banken ihre Papiere unter den Arm-Interessenten verteilt hatten, begann eine Erholung. Diese hielt exakt bis zum Jahresende, doch mit dem schwachen Börsenauftakt tat sich erneut eine Kursdelle auf. Dank der hohen Zugewinne in der vergangenen Woche konnte die Delle jedoch schnell wieder ausgebügelt werden und gestern markierte die Arm-Aktie ein neues Allzeithoch.

Dies hat mehrere Gründe. Sicher ist das gute Umfeld an der Börse für Technologie-Aktien ein Faktor, aber nicht der Faktor. Viel wichtiger wiegt, dass die Chipnachfrage äußerst gesund ist. Als der taiwanesische Chip-Gigant TSMC am vergangenen Donnerstag seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichte profitierte die gesamte Branche. Bei Arm kommt hinzu, dass seit Jahresbeginn die Kursziele der Analysten massiv angehoben wurden:

Am 05. Januar hebt Investmentbank Mizuho das Kursziel um 10 $ auf 85 $. Am 10. Januar hebt Investmentbank Jeffries das Kursziel um 22 $ auf 96 $. Am 16 Januar hebt Investmentbank Keybanc das Kursziel um 10 $ auf 75 $. Am 22. Januar hebt Investmentbank Citigroup das Kursziel um 8 $ auf 86 $.

Damit stieg das durchschnittliche Kursziel in den vergangenen 2 Monaten um über 10% und es ist davon auszugehen, dass weitere Analysten zeitnah ihre Schätzungen nach oben anpassen werden.

Trotz der besseren Prognosen und voraussichtlich zweistelliger Wachstumsraten in den kommenden Jahren bleibt das Team der Techaktien-masterclass derzeit dennoch an der Seitenlinie. Im ersten Jahr nach einem Börsengang besteht immer das Risiko, dass im Zuge des IPOs vom Unternehmen und den Banken zu hohe Erwartungen geweckt wurden. Arm ist nach der jüngsten Rally kein Schnäppchen mehr und für den aufgerufenen Preis auf dem Parkett will das Team der Techaktien-masterclass vorher Beweise sehen. Indes: Zeigt sich bei Zahlenvorlage am 07. Februar, dass Analysten- und Investorenerwartungen gerechtfertigt sind, ist eine Aufnahme in das Potenzialdepot wahrscheinlich.

