Watches of Switzerland Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Watches Of Switzerland zeigt, dass der Aktienkurs derzeit -15,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -34,27 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Watches Of Switzerland eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Laut den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 580 GBP, was einer Entwicklung um 52,31 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".