Watches of Switzerland Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Watches Of Switzerland wird von Analysten positiv bewertet. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten erhält die Aktie 1 Mal die Bewertung "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Watches Of Switzerland bei 657,5 GBP, was +6,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Watches Of Switzerland als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 71,56, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 42,97 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung für Watches Of Switzerland in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist generell positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Watches Of Switzerland-Aktie wird also von Analysten und Anlegern insgesamt positiv bewertet, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.