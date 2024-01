Watches of Switzerland Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie der Watches Of Switzerland hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 656,13 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 708,5 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 7,98 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 607,77 GBP, was einer Distanz von +16,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Watches Of Switzerland-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Watches Of Switzerland-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (36,63) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Watches Of Switzerland.

Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass die Stimmung in Bezug auf die Watches Of Switzerland-Aktie auf den sozialen Plattformen überwiegend positiv ist. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Stimmung rund um Watches Of Switzerland als "Gut" einzustufen ist.