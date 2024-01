Watches of Switzerland Aktie: Ein handfester Grund

Die Watches Of Switzerland steht derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses neutral da. Der GD200 des Wertes beträgt 651,64 GBP, während der Kurs der Aktie bei 629,5 GBP um -3,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 631,8 GBP, was einer Abweichung von -0,36 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Watches Of Switzerland in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns mit "Schlecht" bewertet wurde. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb für Watches Of Switzerland eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergeben insgesamt eine positive Bewertung, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Watches Of Switzerland. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Watches Of Switzerland liegt bei 0 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 629,5 GBP notierte. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Watches Of Switzerland-Aktie kurzfristig überkauft ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 52,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht" für Watches Of Switzerland.