Watches of Switzerland Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Watches Of Switzerland-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt. Im vergangenen Monat gab es eine weitere positive Bewertung, was das Gesamturteil auf "Gut" erhöht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 580 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 34,26 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Derzeit ist auch eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Watches Of Switzerland zu sehen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz, die als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Schlusskurs der Aktie liegt sowohl für die letzten 200 als auch 50 Handelstage unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) bestätigt diese Bewertung teilweise. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine Überkauftheit hin und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich für die Watches Of Switzerland-Aktie.