Descartes Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Dividendenpolitik des Unternehmens Descartes wird von Analysten als nicht positiv bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einen negativen Unterschied von -17,91 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche darstellt. Aufgrund dieser Tatsache erhält Descartes eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analytikern.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten Bewertungen für die Descartes-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat ergab sich eine Bewertung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 92 CAD, was einem Abwärtspotential von -18,12 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 112,36 CAD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Descartes als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,85 liegt 45 Prozent über dem Branchen-KGV von 37,91 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung rund um Descartes lässt sich auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien einschätzen. Obwohl die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren, haben sich in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen auf den sozialen Plattformen rund um Descartes verbreitet. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Descartes in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.