Watches of Switzerland Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für die Watches Of Switzerland abgegeben, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 GBP, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da der aktuelle Kurs bei 629,5 GBP liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl die Gesamtanalyse der Analysten zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Watches Of Switzerland derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 651,64 GBP, während der Aktienkurs (629,5 GBP) um -3,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 631,8 GBP führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Watches Of Switzerland in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare über Watches Of Switzerland, obwohl in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.