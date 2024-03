Watches of Switzerland Aktie: Ist das wirklich normal?

Watches Of Switzerland: Aktienanalyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Watches Of Switzerland wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Watches Of Switzerland derzeit um 18,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führte zu einer kurzfristigen Einstufung als "schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -35,25 Prozent liegt.

Die Analysten haben der Watches Of Switzerland in den letzten 12 Monaten 2-mal die Bewertung "gut", 0-mal "neutral" und 0-mal "schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "gut". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft, da in den letzten Studien 1 Analysten den Titel als gut bewertet haben. Das mittlere Kursziel liegt bei 580 GBP, was ebenfalls als "gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 80,69 Punkten, was bedeutet, dass Watches Of Switzerland überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 46,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.