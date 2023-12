Watches of Switzerland Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Watches Of Switzerland-Aktie zeigt gemischte Signale aus charttechnischer Sicht. Während der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 657,69 GBP lag, schloss die Aktie am letzten Handelstag bei 676,5 GBP, was einem Unterschied von +2,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 596,37 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit +13,44 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung für Watches Of Switzerland auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Watches Of Switzerland liegt bei 47,34, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Watches Of Switzerland. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Watches Of Switzerland 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Watches Of Switzerland vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 GBP, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".