Watches of Switzerland Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Watches Of Switzerland als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Watches Of Switzerland-Aktie liegt der RSI7-Wert bei 71,56, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 42,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Watches Of Switzerland-Aktie mit einem Kurs von 657,5 GBP derzeit +6,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,36 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Watches Of Switzerland-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.

Die Anleger-Stimmung bei Watches Of Switzerland in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.