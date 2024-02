Wasu Media Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Auf Basis der technischen Analyse wird die Wasu Media derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8,2 CNH, was einer Abweichung von -12,8 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (7,15 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,36 CNH zeigt eine Abweichung von -2,85 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 5,07 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 50,21, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wasu Media zeigt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund vorwiegend negativer Meinungen in den sozialen Medien, jedoch auch vermehrt positiver Diskussionen in den letzten Tagen.

Die Kommunikation über Wasu Media in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Jedoch wurde über das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, was zu einer gestiegenen Aufmerksamkeit führt und zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich für die Wasu Media somit ein "Gut"-Rating.