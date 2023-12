Wasu Media Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Wasu Media zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Unternehmens führte.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 12 positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Wasu Media lag bei 19,54, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führte. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt war die Aktie von Wasu Media auf Basis der letzten 200 Handelstage neutral bewertet. Jedoch ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage eine gute Bewertung.

Insgesamt wurde die Wasu Media-Aktie sowohl basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet als auch auf der technischen Analyse mit einem guten Rating versehen.