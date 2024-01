Wasu Media Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für das Unternehmen Wasu Media war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Wasu Media hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wasu Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 8,47 CNH auf. Der letzte Schlusskurs (7,49 CNH) liegt deutlich darunter, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (7,77 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wasu Media liegt bei 45,65 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 53,82 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Wasu Media-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit unterschiedlichen Bewertungen versehen: "Gut" für das Anleger-Sentiment und die Diskussionsstärke, "Schlecht" auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage, "Neutral" bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage sowie der RSI-Bewertungen.