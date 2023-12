Wasu Media Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "CSP":

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Wasu Media auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Wasu Media diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Wasu Media hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktivität im Netz war dabei durchschnittlich, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt für Wasu Media in diesem Punkt die Klassifizierung: "Neutral".

Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Wasu Media liegt bei 21,25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 33,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Wasu Media liegt derzeit bei 8,51 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,41 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,18 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 7,66 CNH, was zu einem Abstand von +9,79 Prozent führt und somit zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält Wasu Media daher die Gesamtnote "Gut".