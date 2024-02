Waste Plastic Upcycling AS Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Diskussionen rund um Wpu - Waste Plastic Upcycling A- auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Wpu - Waste Plastic Upcycling A- als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Wpu - Waste Plastic Upcycling A- mit 2,38 EUR einen Abstand von -38,82 Prozent zum GD200 (3,89 EUR) aufweist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 2,86 EUR ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -16,78 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Wpu - Waste Plastic Upcycling A- als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie liegt bei 62,04, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie somit ein "Neutral"-Rating.