Waste Plastic Upcycling AS Aktie: Was war das denn?

Die Diskussionen rund um Wpu - Waste Plastic Upcycling A- auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Wpu - Waste Plastic Upcycling A- wird also bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Wpu - Waste Plastic Upcycling A- festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Wpu - Waste Plastic Upcycling A- daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wpu - Waste Plastic Upcycling A- liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 bewegt sich bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie von 3,22 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er -15,71 Prozent entfernt vom GD200 (3,82 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,12 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +3,21 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.