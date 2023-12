Waste Plastic Upcycling AS Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Wpu - Waste Plastic Upcycling A-: Aktueller RSI-Wert bei 64,41 zeigt neutralen Trend. Bei RSI25 beträgt der Wert 73, was auf überkaufte Situation hinweist. Analyseergebnis insgesamt "schlecht". Keine signifikante Veränderung des Sentiments in den sozialen Medien. Aktie erhält daher "Neutral"-Bewertung. Keine ausschlaggebenden positiven oder negativen Themen in den Diskussionen. Anleger-Sentiment ebenfalls neutral. GD200 bei 3,7 EUR, Aktienkurs bei 3,1 EUR, somit "schlecht" bewertet. GD50 bei 4,13 EUR, Differenz von -24,94 Prozent, daher ebenfalls "schlecht"-Signal. Gesamtbefund der technischen Analyse "schlecht".